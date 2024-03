Montevecchia | l’elementare resta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Gli alunni della scuola elementare, compresi i futuri primini, non lasceranno il paese. Lo assicura il sindaco diIvan Pendeggia (nella foto) al parroco don Fabio Biancaniello e a tutti i suoi parrocchiani, che domenica scorsa hanno raccolto centinaia di firme contro il trasloco della primaria fuori paese perché il plesso didattico dovrà essere sottoposto a interventi di adeguamento antisismico e la soppressione della sezione di prima elementare per lo scarso numero di iscritti. "La scuola primaria è agibile e le lezioni inizieranno all’interno del nostro plesso per tutte le classi, compresa la prima elementare – replica il primo cittadino, che non si aspettava l’avviso di una petizione dal pulpito della chiesa –. Ciò però non toglie il rischio sismico. Da quando abbiamo appreso, nostro malgrado, di un’eredità disagevole degli immobili scolastici per ...