Montevarchi Completato l’allestimento nel centro storico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Arezzo, 29 marzo 2024 – E' statodeldicon piante di olivo decorate con speciali addobbi pasquali. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Istituti Comprensivi die la Commissione Pari Opportunità, ha coinvolto gli ospiti della Casa di riposo e gli studenti degli Istituti per abbellire la città in occasione della Pasqua. Uova, pulcini, coniglietti: tante figure sul tema pasquale sono state decorate dai ragazzi delle scuole e dai nonni della Casa di Riposo con fantasia e creatività, dando vita a speciali creazioni da ammirare lungo via Roma e piazza Varchi per il periodo delle festività.