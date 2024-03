“Molto brutto” Rosy Chin | amaro ritorno a casa | rimasta male per la scoperta dopo il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024)la finale delin silenzio e non ha detto nulla, in seguito alla vittoria di Perla e al percorso fatto nellapiù spiata d’Italia. Ora ha deciso di parlare e ha detto ciò che le è successo. A quanto pare èdecisamenteaver fatto delle brutte scoperte che l’hanno lasciata senza parole. Pensava di scoprire solo cose belle, ma non è stato così. Alè arrivata ad un passo dalla vittoria, infatti è stata eliminata solo durante il confronto con Beatrice e Perla. Ha giocato quindi benissimo, conquistandosi moltissime simpatie del pubblico. Ma non tutti la pensano ...