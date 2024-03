(Di venerdì 29 marzo 2024) Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) - Le truppe della Brigata Nahal operanti nella Striscia dicentrale hanno individuato ediversicontro. Lo ha reso noto l'Idf, aggiungendo che nell'ultimo giorno i soldati di Nahal hanno anche ucciso numerosi uomini armati. L'aeronautica israeliana ha colpito inoltre quello che secondo l'Idf era un edificio utilizzato da Hamas per attività terroristiche nel distretto di Nuseirat, neldi. La lotta contro Hamas continua anche all'ospedale Shifa diCity, così come ad al-Qarara, nel sud di, e nel quartiere al-Amal di Khan Younis, dove l'Idf afferma che le truppe hanno ucciso agenti di Hamas, sequestrato armi esiti ...

Mo: Idf, ‘distrutto nel centro di Gaza lanciarazzi puntati su Israele’ - Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) – Le truppe della Brigata Nahal operanti nella Striscia di Gaza centrale hanno individuato e distrutto diversi lanciarazzi puntati contro Israele. Lo ha reso noto l’Idf, ...ilsannioquotidiano

Diario da Gaza – Ospedali assediati e missili su Rafah: “Aspettiamo l’invasione israeliana” - I morti in due giorni sono stati 134. Colpiti un palazzo dei media a Gaza City e una casa a 25 metri dalla nostra ...repubblica

Idf, ucciso in Libano esponente chiave di Jamaa al-Islamiya - In Libano è stato ucciso un esponente chiave del gruppo terroristico Jamaa al-Islamiya. In Libano è stato ucciso un esponente chiave del gruppo terroristico Jamaa al-Islamiya. L’attacco ha distrutto ...notizie