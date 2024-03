Minaccia di buttarsi dal terrazzo | ex bagnino la salva in extremis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Viareggio, 29 marzo 2024 – Hato didal terzo pieno. Aveva già entrambe le gambe oltre la ringhiera del, con l’anziana mamma a trattenerla di forza. E chissà cosa sarebbe successo, se non ci fossero stati due uomini che con una corsa disperata si sono lanciati altaggio. La malcapitata è una donna che vive in un condominio di un’area residenziale della città. Ieri, poco dopo l’ora di pranzo, i pensieri di una vita che l’ha messa a dura prova hanno spento in lei ogni barlume di speranza. È uscita sule ha guardato in basso. Le urla dell’anziana madre, uscita per fermarla, hanno attirato due lavoratori. "L’ho vista con le gambe oltre la ringhiera – racconta uno dei due, barman ed ex–, abbiamo fatto una corsa, salendo le scale quattro ...