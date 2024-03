Millie Bobby Brown non ama guardare film | Fatico a stare seduta davanti ad uno schermo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 29 marzo 2024) La star di Stranger Things ha confessato di non essere una grande appassionata di cinema.è impegnata nel tour promozionale del suo ultimoNetflix, Damsel, nel quale interpreta una giovane donna costretta ad affrontare un pericoloso drago sputafuoco. Ilè già disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 8 marzo ma l'attrice non l'ha ancora visto per un motivo ben preciso:non ama. L'interprete di Undici in Stranger Things ha confessato in un'intervista di non essere una grande amante del cinema e di non riuscire a trascorrere oread uno:"Le persone vengono da me e mi dicono 'Devi ...