Milano | Edoardo Galli è stato ritrovato alla stazione centrale

Dopo una settimana di angoscia è stato ritrovato questa mattina (venerdì 28 marzo) in Stazione Centrale a Milano Edoardo Galli , il ragazzo sparito giovedì 21 marzo da Colico , in provincia di ... (bergamonews)

