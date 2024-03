Milano | Edoardo Galli è stato ritrovato alla stazione centrale La mamma | «Ho finito le lacrime Sentivo che sarebbe tornato»

È in buone condizioni di salute Edoardo Galli , il 16enne Ritrovato alla stazione Centrale di Milano dopo una segnalazione agli agenti della Polfer. Il ragazzo stava comprando un biglietto per ... (open.online)

Dopo una settimana di angoscia è stato ritrovato questa mattina (venerdì 28 marzo) in Stazione Centrale a Milano Edoardo Galli , il ragazzo sparito giovedì 21 marzo da Colico , in provincia di ... (bergamonews)

GIOVANE SCOMPARSO COLICO, PRESIDENTE FONTANA: BELLA NOTIZIA, UN RIGRAZIAMENTO A CHI HA CONTRIBUITO A RITROVAMENTO - (Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 marzo 2024 – “Un ringraziamento, partendo dalle Forze dell’ordine, a tutti coloro che, a vario titolo, si sono impegnati per chiudere positivamente questa vicenda”. Cos ...mi-lorenteggio

Ritrovato a Milano Edoardo Galli, il 16enne scomparso da giorni - Ritrovato Edoardo Galli, il giovane studente scomparso il 21 marzo Di Ritrovato Edoardo Galli, il ragazzo scomparso il 21 marzo scorso. Il giovane studente è stato ritrovato presso la Stazione Central ...informazione

