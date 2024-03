Milan | Pioli | “Inter distanza reale | ma siamo migliorati tanto”

Si torna in campo in Serie A e per il Milan è vigilia di campionato. La squadra è in campo per preparare la delicata trasferta contro la Fiorentina con il chiaro obiettivo di consolidare il secondo ... (calcioweb.eu)

Pioli , alla vigilia di Fiorentina- Milan , ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole in risposta alle parole di Avati su Maldini (pianetamilan)

Verso Fiorentina-Milan: rischio esclusioni eccellenti per Italiano e Pioli - I rossoneri sono pronti per rituffarsi sul campionato dopo la pausa per gli incontri delle nazionali che potrebbe aver affaticato qualche giocatore. La Fiorentina ottava in classifica ospita il Milan ...notiziemilan

Pioli: "Milan, alziamo ancora le prestazioni. Inter Il gap c'è, ma negli ultimi mesi..." - Il tecnico rossonero: "I giocatori che sono rimasti a casa hanno recuperato energie, gli altri sono tornati bene. Acerbi-Juan Jesus Difficile giudicare l'episodio, ma in tema di razzismo dico che nel ...gazzetta

Milan, Pioli: «Il gap con l'Inter c'è, ma siamo migliorati. Il futuro Non ci penso» - Dopo la sosta delle Nazionali, il Milan riparte da Firenze, dalla sfida in casa della Fiorentina, ancora scossa per l’improvvisa scomparsa del direttore generale, Joe Barone. Quando ...ilmessaggero