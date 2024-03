Milan | Pioli | “Comincia il periodo decisivo della stagione | dobbiamo alzare ulteriormente il nostro livello”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida contro la Fiorentina, are dall’atmosfera che si respirerà al Franchi: “Ci sarà un clima particolare a Firenze: i tifosi sono fantastici quando si tratta di unirsi alla squadra per superare i momenti difficili come questo di lutto. Il ricordo di Barone è molto vivo in tutti, ha fatto tantissimo per la Fiorentina, poi però sarà una partita vera e noi andiamo lì per giocare contro avversari forti“. Sulle condizionisua squadra ha aggiunto: “Il gruppo si è diviso in due. Chi è rimasto a casa ha recuperato le energie e ha lavorato alla grande. Chi è andato via è tornato bene, a parte Kjaer che è out per un affaticamento. L’unico che ha giocato tanto è stato Pulisic, ma ieri l’ho visto in ottime ...