Milan | il tabù di Leao Tre gol alla Fiorentina Ma sono tutti a San Siro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Reduce dall’amichevole contro la Svezia in cui ha trovato la gioia del gol, fornendo anche tre assist ai compagni portoghesi,è pronto a proseguire nel suo momento magico trascinando il suo, chiamato ad affrontare domani la delicata trasferta a Firenze. Di fronte a un Franchi sold out, il numero 10 festeggerà le 200 presenze in rossonero e una vittoria con tanto di rete siglata sarebbe il modo migliore per celebrare il traguardo tagliato, sapendo che il Diavolo sta entrando nel momento clou della stagione, tra il doppio confronto con la Roma in Europa League, il derby e il match di cartello con la Juventus. Con laRafa ha un legame particolare, avendo realizzato il suo primo centro con la maglia delproprio contro i toscani, senza dimenticare altri due gol messi a referto, di cui uno ...