Milan | Furlani | “Club salvato dalla bancarotta L’obiettivo resta vincere”

"Abbiamo migliorato la squadra, ora dovremo solo perfezionarla" Milan O - "La seconda stella dell'Inter? È ovvio che avremmo voluto vincerla prima noi, puntiamo a farlo l'anno prossimo. Non siamo ... (ilgiornaleditalia)

Pioli: "Milan, alziamo ancora le…" - Il Milan torna in campo per la Serie A, domani sera ci sarà la Fiorentina. In conferenza stampa, oggi, parla Pioli. Conclusa la sosta delle nazionali i colori rossoneri torneranno a vibrare. Domani al ...informazione

CorSera - Milan, caccia all'erede di Giroud: Gyokeres e Zirkzee osservati speciali - L’addio di Giroud è un colpo al cuore del tifoso Milanista che ha saputo amare Olivier come si ama uno di famiglia. Ma la scelta del… Leggi ...informazione

Prime pagine: "Milan grande d'Europa"; "Inter, una speranza" - Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola oggi, venerdì 29 aprile, si concentrano sul caso Juan Jesus-Acerbi, sulla successiva assoluzione del difensore dell'inter e sulle parole del ...gianlucadimarzio