Michelle e Sofia | scomparse dal 27 marzo | potrebbero essere a Napoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Carlucci e Rivera Alvares, le due ragazzine di 12 e 13 anni da Ravenna la sera del 27. Le due amiche erano state accompagnate a scuola dai loro genitori ma non hanno mai fatto il loro ingresso in classe.

Ravenna, scomparse due ragazzine di 12 e 13 anni: ricerche a Napoli - Da mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di due ragazzine di 12 e 13 anni residenti in provincia di Ravenna: Michelle Carlucci, di Fusignano, e Sofia Rivera Alvares, di Alfonsine. Le ricerche si ...tpi

Ragazzine scomparse, il padre di Sofia a Napoli per cercarle: “Non sappiamo chi possano avere raggiunto” - “La situazione al momento è in stallo, non si sa nulla. L’ultimo contatto del cellulare di nostra figlia è stato a Napoli e oggi siamo anche noi qui, ...corriereromagna

