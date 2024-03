Michelle e Sofia come Edoardo | sparite nel nulla a 12 e 13 anni

(Di venerdì 29 marzo 2024) Due famiglie di Fusignano e Cotignola, in provincia di Ravenna, sono in apprensione perCarlucci eRivera Alvares che da mercoledì scorso hanno fatto perdere le loro tracce

Michelle e Sofia scomparse, hanno 12 e 13 anni: i cellulari localizzati in Campania - ROMA – Dalle prime ore di mercoledì 27 marzo non si hanno più notizie di Sofia Rivera Alvares di 13 anni e Michelle Carlucci, 12 anni, rispettivamente di Cotignola e Fusignano, due comuni della provin ...livesicilia

