(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - “Quando cammino sto molto attento a non calpestare le fessure dei marciapiedi”, “Ho il sonno agitato e disturbato”, “ce l'ha con me”, “Credo di essereto”, “Mi, amoreggiare”, “Spesso sento voci senza sapere da dove provengano”, “C'è qualcosa che non va nella mia mente”, “A volte sono posseduto dagli spiriti maligni”, “Vorrei fare a pugni con”, “I miei familiari mipiù dache da adulto”. Sono alcune domande a cui potrebbero rispondere gli aspiranti magistrati italiani. Fanno parte del test MM-PI-2, pubblicato in parte dal quotidiano Libero. Si tratta di una versione rivista dei famosi ‘quiz Minnesota' (dal nome dell'università americana dove furono inventati negli anni Quaranta): in tutto 567 ...