“Mi hanno telefonato per dirmi | Osa ha ucciso Joy I miei vicini | due vite difficili”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Cologno al Serio. “Ero al lavoro e mi è squillato il telefono. Quando ho risposto, midetto: ‘Osa haJoy’“. A parlare è il vicino di appartamento della coppia: un ragazzo rincasato in tarda serata con un borsone da calcio in spalla. Si ferma nel buio cortile della palazzina a scambiare due parole con un altro residente, anche lui scosso dalla notizia. “Giuro, non li conoscevo bene, ma non li avevo mai sentiti litigare – ripete convinto -, mai”. Il giovane misura con attenzione le parole, lasciandosi andare a qualche striminzita confidenza sulla coppia (che per ragioni di privacy, e in attesa di maggiori dettagli sulla vicenda, preferiamo non pubblicare). Quel che è certo – e che traspare anche dal suo conciso racconto – è che il contesto in cui è maturato l’omicidio è un contesto fortemente precario, sia dal punto di vista sociale che ...