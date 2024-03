Il caldo africano ha tormentato la nostra estate e ora è pronto a ripresentarsi anche in inverno. Dopo un weekend di freddo, a partire da lunedì 22 gennaio è in arrivo sulla... (ilmessaggero)

Meteorologo: ''In arrivo imponente carico di pulviscolo da Sahara, cieli giallognoli'' - ''E' in arrivo un imponente carico di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa che provoca cieli giallognoli e rossastri. Pulviscolo che, in caso di pioggia, si potrà de ...adnkronos

Il meteo di Pasqua: tre giorni di Scirocco e polvere del Sahara. «La neve sarà “rossa” e al Sud le temperature raggiungeranno i 32°C» - Lo Scirocco alzerà le temperature tra Sicilia, Calabria e Puglia e sulle Alpi provocherà nevicate abbondanti. Al Nord invece piove. «Domenica anche 12°C oltre la norma climatologica. La neve coloratacorriere

Maltempo nel weekend di Pasqua: in arrivo pioggia forte, neve (in montagna) e schiarite - Weekend di Pasqua all'insegna delle piogge intense che si alterneranno ad alcune schiarite, mentre in montagna sono previste abbondanti nevicate. Bisognerà attendere Pasquetta per il miglioramento ...novaratoday