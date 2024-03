Meteo di Pasqua e Pasquetta | Sottocorona ci svela cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 29 marzo 2024) Social. . Nella giornata di Domenica 31 Marzo cade la2024, festa cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù dai morti, descritta nel Nuovo Testamento come avvenuta il terzo giorno della sua sepoltura dopo la sua crocifissione da parte dei Romani a Calvario intorno al 30 d.C. Lunedì 1° Aprile 2024 èo lunedì dell’Angelo, giorno in cui spesso molti si dedicano a delle gite fuori porta e per questo si spera sempre nel bel tempo. Vediamo nel dettaglio come sarà ilin Italia in questi due giorni di Festa. ( dopo le foto) Leggi anche: Terribile tempesta, onde altre fino a 7 metri: 4 morti in queste due regioni Leggi anche:, colpo di scena in Italia: torna il caldo anomalo Leggi anche: Nuovo cambio di clima in Italia: quali sono le regioni più colpite Leggi anche: “È ...