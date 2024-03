Messina Denaro | chiesta la condanna a 20 anni per la sorella alter ego Rosalia

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una ridipesante, quella a 20di carcere formulata dai pm di Palermo, Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, perdel padrino di Castelvetrano Matteo, accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione e sotto processo col rito abbreviato. Dalle indagini - coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Padova e De Leo - emerge la figura rilevante di, quale «ego» del fratello: è lei la custode dei suoi segreti. Ma è da lei che partono le indagini che porteranno all'arresto del boss. In casa sua infatti il Ros, entrato per piazzare alcune microspie, rinviene alcuni appunti contententi, tra l'altro, la condizione ...

Messina Denaro, l'ex pm Antonio Ingroia difende Massimo Gentile - L'ex procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, è stato nominato legale dall'architetto campobellese Massimo Gentile, arrestato nei giorni scorsi dai militari del ROS perchè ritenuto uno dei ...tp24