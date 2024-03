Mercato Napoli | De Laurentiis prepara una mini rivoluzione | due colpi nel mirino azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilsia salutare Victor Osimhen al termine della stagione. Il presidente Deavrebbe già individuato il nuovo centravanti da mettere a disposizione del club. Il futuro di Victor Osimhen resta ancora un rebus. L’attaccante nigeriano è reduce da una stagione ad altissimi livelli, ma l’annata in corso non è stata delle migliori. I problemi extracampo hanno preso il sopravvento, motivo per il quale la cessione appare ancor più probabile. Ovviamente per lasciarlo partire servirà un’offerta da ben 100 milioni di euro a salire. Aurelio Deconosce le qualità dell’attaccante, motivo per il quale non farà sconti a nessuno. Inoltre, con i soldi che arriveranno dal trasferimento, il club ha l’obbligo di acquistare nuovi calciatori per tornare ad essere competitivi e lottare così all’apice della ...