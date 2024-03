Meno nascite | Italia in affanno L' Istat | solo 6 neonati ogni mille abitanti La natalità scende soprattutto al Nord

La cicogna segue rotte lontane dalla Lomellina. Al meno questo traspare nell’analisi dei dati della natalità relativi allo scorso anno quando in città i nuovi nati sono stati 390, un riscontro ... (ilgiorno)

Crollo delle nascite. Sardegna maglia nera - In Italia nel 2023 si registra un ulteriore calo delle nascite, con un tasso di 6,4 per mille. Il numero medio di figli per donna scende a 1,20, avvicinandosi al minimo storico del 1995. La Sardegna r ...quotidiano

NATALITÀ & DEMOGRAFIA/ Ecco il pericolo che corrono il mercato del lavoro e il Sud - Il numero delle persone residenti in Italia è rimasto stabile tra il 2022 e il 2023, ma solo grazie agli stranieri. La natalità italiana è ancora scesa ...ilsussidiario

Cambi di passo/ La crisi demografica e il ruolo dei migranti - 5 figli per donna in Europa occidentale e nascite ancora più basse nell’Europa orientale. L’Italia è tra i paesi a bassa natalità con 1,2 figli per donna, con una punta superiore di 1,65 a Bolzano e a ...ilmessaggero