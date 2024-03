Meloni | “La pace non si costruisce a parole ma con la deterrenza”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

"Voi non ci siete durante le feste con la famiglia, non ci siete per i vostri amici, i vostri fidanzati e fidanzate, mogli e mariti: rinunciate a tutto per garantire quelladi cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca seduti comodamente dal divano di casa loro. Perche' lanon sicon i sentimenti e le buone, lae' soprattuttoe impegno, sacrificio". Cosi' la premier Giorgiain un discorso al contingente italiano in Libano.