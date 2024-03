Meloni in Libano ringrazia i soldati | “L’Italia è consapevole dei vostri sacrifici”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha visitato i militari italiani dispiegati in Libano . Nel farlo, oltre a chiacchere e saluti, ha anche gioca to un po’ a calciobalilla . “Grazie ... (open.online)

Ucraina, Caracciolo a La7: “Parole di Meloni La pace non si costruisce con la deterrenza, non funziona più. Ora si deve negoziare” - “La deterrenza non funziona più non siamo ai tempi della guerra fredda l’America stessa non fa più paura a nessuno”. Così Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ospite di Lilli Gruber su La7, commenta ...ilfattoquotidiano

Patrizia Scurti, segretaria di Meloni, scambiata per la premier in aeroporto: il primo ministro libanese la accoglie e la bacia - Misunderstanding del primo ministro libanese Najib Miqati all'arrivo, nel tardo pomeriggio di ieri, dall'aereo della presidenza italiana con a bordo la premier Giorgia Meloni, alla sua ...ilgazzettino