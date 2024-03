(Di venerdì 29 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) - “Le multinazionali del fast foodno lacomprando i nostri prodotti di qualità. Il fatturato di's è tornato a crescere dopo che ha cominciato a comprare carnee quando ha cominciato ad inserire nei suoi prodotti l'Asiago e il pomodoro pachino. A breve verrà utilizzata anche la pera dell'Emilia-Romagna Igp". A dirlo il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco, a margine dell'evento 7volte100 organizzato da's a Roma presso Spazio Vittoria per l'apertura del 700° ristorante in Italia. "In questo modo - spiega -no i prodotti italiani d'eccellenza che riescono ad avere una ...

McDonald’s, Lollobrigida: “Aiuta filiera agroalimentare italiana” - Roma, 28 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Le multinazionali del fast food aiutano la filiera agroalimentare italiana comprando i nostri prodotti di qualità. Il fatturato di McDonald’s è tornato a crescer ...ilsannioquotidiano

Briatore e il tumore al cuore: malattia rara, spesso scoperta per caso - (Adnkronos) – Il tumore benigno al cuore che ha colpito Flavio Briatore, operato all'ospedale San Raffaele di Milano, è una patologia rara (queste neoplasie rappresentano lo 0,02% di tutti i tumori de ...meridiananotizie

Chieti, ragazza di 26 anni trovata morta in casa a Lanciano - (Adnkronos) – Una ragazza, circa 26 anni, di Lanciano in provincia di Chieti, è stata trovata morta oggi 28 marzo in casa. Ignote al momento le cause del decesso. Sono in corso indagini della polizia, ...meridiananotizie