Mattiolo e Raffini Così l’Imolese rialza la testa

(Di venerdì 29 marzo 2024) IMOLESE 2 FANFULLA 0 IMOLESE (3-4-1-2): Adorni, Elefante (42’ st Gospodinov), Ale, Dall’Osso (42’ st Garavini),, Gulinatti, Vlahovic (10’ st Rama), Manzoni, Konate (26’ st Brandi), Manes (21’ st Capozzi),. A disp. Brescia, Laukzemis, Camara, Rizzi. All. D’Amore. FANFULLA (3-5-2): Libertazzi, Suardi, Bettoni, Cabri, Odalo, Cazzaniga (30’ st Cappadonna), Donnemma (21’ st Bove), Latini (42’ st Vitanza), Premoli, Cocuzza (44’ pt Spera), Kakou. A disp. Longagna, Carriello, Souto, De Milato, Nori. All. Andolfo. Arbitro: Iacopetti di Pistoia. Reti: 28’ pt, 5’ st. Note: ammoniti Manes, Latini, Cabri, Bettoni e i due tecnici D’Amore e Andolfo per proteste. Recupero: 1’ e 3’. Con un gol per tempo,spezzano la crisi di risultato ...