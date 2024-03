Matteo Salvini ha incontrato una delle principali influencer transfobiche degli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 29 marzo 2024) di Jacopo Di Miceli Che ci fa un’ex agente immobiliare di Brooklyn, nota per le sue campagne diffamatorie contro la comunità LGBTQ+, a un evento politico romano che riunisce le destre europee e quella statunitense? La domanda se la sarebbe posta chiunque, tranne forse il ministroInfrastrutture e dei Trasporti, che alla ventinovenneomofoba e transfobica Chaya Raichik ha concesso una photo opportunity nella cornice del simposio inaugurale di un nuovo think tank conservatore euroamericano, lo EU-US Forum. «Hoallo EU-US Forum», ha scritto Raichik su X, a descrizione del selfie con il segretario della Lega. «È sotto processo per aver tentato di fermare l’immigrazione di massa in Italia. Usano la legge ...