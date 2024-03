Masters 1000 Miami | Alcaraz sconfitto da Dimitrov | “Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Carlosha parlato in conferenza stampa dopo la netta sconfitta ai quarti di finale deldisubita per mano di Grigor, che ha disputato una partita stellare. “Ha giocato un tennis quasi perfetto – ha detto lo spagnolo -. Non sono riuscito a trovare soluzioni o a farloa disagio in campo. Ho lasciato il campo con la sensazione di aver giocato bene, non perfetto ma buono. Maho detto alla mia squadra, oggi mi hase13, è stato pazzesco. Non sapevo cosa fare, non aveva punti deboli. Ecco perché provo quella frustrazione, ma la prossima volta che lo affronterò proverò cose diverse. Con lui che gioca a questo ...