Masters 1000 Miami 2024 | uno splendido Dimitrov sgretola Alcaraz e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prosegue il momento magico di Grigor. La vittoria in rimonta su Hurkacz agli ottavi adi qualche giorno fa gli ha permesso di diventare uno dei 9 giocatori ancora in attività ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti i, e ora si è superato. Nel quarto contro Carlosinfatti il bulgaro ha giocato un tennis celestiale, disinnescando completamente il giocatore più in forma del circuito, reduce dalla vittoria a Indian Wells. Una prestazione incredibile quella del 32enne di Haskovo – ne compirà 33 il 16 maggio -, che hato il numero 2 Atp con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco.affronterà ora inAlexander Zverev, con cui ha perso gli ultimi 7 incontri consecutivi (su 8 totali), ...