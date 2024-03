Massimiliano Varrese | “Ricomincio da qui” | dopo il Grande Fratello lancia il nuovo progetto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024)il singoloda qui: l’attore torna sui social e annuncia la nuova avventuraquasi sette mesi da recluso nella casa del, pensa a come raccogliere i frutti del suo lavoro. L’attore, primo classificato tra gli uomini di questa edizione del reality, è tornato sui social nelle scorse ore, dove ha annunciato ai suoi fan di voler ripartire dalla musica. In un post pubblicato su Instagram,ha annunciato ai fan l’uscita di un suo singolo, in realtàto già lo scorso novembre mentre era impegnato nella Casa del. Ed è proprio da qui che l’artista intende iniziare un ...