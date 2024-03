Massimiliano Varrese lancia il suo primo singolo | sul web è caos | “Imbarazzante”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello,ha spiazzato tutti i suoi fanndo il suo. Il motivo per il quale tutti sono rimasti spiazzati, risiede nel fatto che l’attore non avesse mai parlato di questo progetto nella casa del GF. Ecco cosa è successo. Il nuovodidopo il GF In queste ore,ha pubblicato un post su Instagram all’interno del quale è contenuto il suointitolato “Niente da dividere“. L’ex gieffino ha ammesso di essere felicissimo e di voler dedicare questo traguardo a tutte le persone che lo amano. In men che non si dica, il video è divenuto virale, e in tanti ...