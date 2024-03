Mangiare tanto per colmare un vuoto o morire di fame | parla chi soffre di anoressia | binge-etating e bulimia

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si fa presto ad ascoltare i professoroni, che – per carità- dicono cose giustissime – ma spesso su questi temi teoria e pratica sono due rette parallele che rischiano di non incontrarsi mai. Ma, forse, per capire meglio i disturbi alimentari, il modo migliore sono le testimonianze dirette, che vi proponiamo, ringraziando i centri di Regione Liguria per aver condiviso queste storie, sui social e in una conferenza stampa, mai così vera, mai così utile, mai così convincente. E partiamo da Carla, che è il profilo più “disorganico” di tutti, a far capire che non c’è età per i disturbi del comportamento alimentare: “Ho messo a fuoco che avevo un problema alla mia veneranda età di 70 anni. Sono stata seguita dalla psicologa, dalla nutrizionista, da un team di sette persone che hanno affrontato il mio rapporto col cibo, che effettivamente era il nodo essenziale: nel mio caso troppo, ero ...