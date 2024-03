Mamma e figlia sfrattate | Flavio Insinna cuore d’oro | “Garantisco io per il vostro affitto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 29 marzo 2024). Una notizia che fa credere ancora nella bontà dell’umanità, in un periodo storico in cui si fa fatica a sperarci ancora. Vediamo insieme cos’ha fatto il conduttore televisivo.Leggi anche: Edoardo Galli è stato ritrovato: la bellissima notizia dopo ore di paura La storia e ilgrande diSerena Scandellari è un’illustratrice freelance di 48 anni che, tra due settimane, si ritroverà senza una casa, insieme alla sua75enne: entrambe il 9 aprile dovranno lasciare la casa in cui vivono inalla periferia di Bologna a causa di uno sfratto esecutivo. Trovarne un’altra è un’impresa ardua, a causa delle scarse garanzie che una pensionata e una libera professionista possono ...