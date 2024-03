(Di venerdì 29 marzo 2024) PISTOIA In Italia era arrivata,lecombinate nel suo paese il. Qui avrebbe vissuto un incubo durato mesi, secondo il suo racconto, che in questi giorni avrebbe dovuto ripercorrere davanti ai giudici del tribunale. E qui, nel nostro Paese, potrebbe avvenire il suo riscatto, grazie a una struttura che oggi la ospita, dandole protezione, cura e un’istruzione in vista di un impiego che le darebbe la possibilità di una nuova. La vicenda è quella per la quale è finita a processo un’intera famiglia, di originea, il marito 23enne della giovane donna e i suoi genitori, padre e madre (48 e 49 anni), accusati in concorso con lui di maltrattamenti in famiglia (l’uomo deve rispondere anche di violenza sessuale). I fatti risalgono al 2021: la giovane sposa era poi riuscita a ...

Maltrattata dopo le nozze. In Pakistan rischia la vita - A processo un’intera famiglia: i suoceri e il marito della giovane donna. Lei, in una struttura protetta, sta imparando la lingua e sogna un lavoro in Italia.lanazione

