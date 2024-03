Malore improvviso | 32enne muore dopo spirometria

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUna tragedia ha colpito la comunità di Ginosa con la morte improvvisa di Monica Bongallino, pizzaiolastroncata da unpocoun esame di routine. La donna si era sottoposta a una, mal’esame ha iniziato a sentirsi male ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici hanno tentato l’impossibile pur di salvarla, ma per lapurtroppo non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda c’è anche l’attenzione della Procura che ha disposto l’autopsia.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

