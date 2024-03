Makka che uccise il padre violento | “Il diario? Era per i carabinieri | avevo paura di non essere creduta”

«E se i miei ricordi fossero falsi sogni? E se i miei sogni fossero veri ricordi?». Se lo chiede Bodie Kane, brillante podcaster che torna nel suo vecchio liceo del New Hampshire per tenere un corso ... (iodonna)

Makka, i verbali della 18enne che ha accoltellato il padre: "Teneva mia madre per il collo" - Il litigio finisce in tragedia. Con un coltello da cucina, Makka colpisce il padre all'addome. "Mia madre era scioccata. Io non ero in me", ha detto Makka. "Ma non volevo ucciderlo".tg.la7

Makka e l’omicidio del padre: «Difendevo la mamma da piccola. Oggi la mia famiglia è libera» - È come aver vissuto con l’acqua alla gola ogni santo giorno, per anni. Paura di muoversi, paura di annegare. Paura. Lui tornava a casa e Makka capiva al volo se tirava una brutta aria. Le giornate peg ...corriere

Strage in famiglia in Germania, giovane italo-tedesco uccide i genitori e il fratello a coltellate. Erano di origine sarda - Strage in famiglia in Germania. Un ragazzo di 19 anni, figlio di genitori sardi emigrati all'estero, ha ucciso i genitori e il fratello, ferendo in maniera grave la sorella.ilmessaggero