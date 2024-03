Mahmood e Mengoni | cosa è successo veramente tra i cantanti

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il gossip trae Marcoprocede a vele spiegate. Anche se entrambi gli artisti non hanno mai fatto troppe rivelazioni a riguardo, c’è chi è fermamente convinto che nella coppia possa esserci qualdi piasi una semplice amicizia. Ecco tutta la verità sul loro rapporto. Il Festival di Sanremo si è ormai concluso da circa un mese, ma i gossip che ha trascinato la kermesse ancora non riescono a dissolversi sul web. È il caso die Marco, che sarebbero stati avvistati insieme in gran segreto proprio nel corso della settimana sanremese. Eccoc’è realmente tra i duee tutta la verità sul loro rapporto.a Sanremo, foto Ansa – ...