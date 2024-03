MagicLand | il parco divertimenti riapre per Pasqua e Pasquetta | bolle di sapone | caccia alle uova e tante novità

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ildi Valmontone annuncia l’apertura anticipata: la struttura sarà operativa aannuncia l’apertura straordinaria: ecco quando – Ilcorrieredellacitta.comE’ stata ufficializzata un’apertura straordinaria di. Il famosodi Valmontone sarà infatti aperto in questo periodole, con la struttura pronta a ospitare piccoli ospiti e famiglie nei giorni di. Per l’apertura del luna park sarannole, a cominciare dagli spettacoli che si svolgeranno nell’area e anche le nuove attrazione che puntano a raccogliere l’interesse degli ospiti. In ...