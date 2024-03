Madre e figlia perdono la casa Flavio Insinna garantisce per loro

Dervio – È stato assolto il 48enne di Seregno in relazione all'incidente avvenuto il 19 ottobre 2022 lungo la Superstrada 36 a Dervio (Lecco) in cui morirono madre e figlia . Il tribunale stabilito ... (ilgiorno)

Noemi , 9 anni , portata via dalla madre in Polonia . Il padre denuncia: “La Polonia non sta cercando mia figlia” Un padre disperato denuncia l’inerzia delle autorità nella ricerca della figlia di 9 ... (361magazine)

Carole Middleton , la madre di Kate , è stata una figura fondamentale in questi mesi in cui Kate Middleton è stata al centro di congetture e ipotesi relative alla sua lunga assenza, motivata poi con ... (fanpage)

Flavio Insinna cuore d'oro, si offre come garante per evitare lo sfratto dell'illustratrice Serena Scandellari e la Madre: «Ci penso io» - Serena Scandellari, 48 anni, è una illustratrice freelance che tra due settimane si ritroverà senza una casa. Con lei c'è la sua mamma 75enne, ed entrambe il 9 ...ilmessaggero

Tornare a casa solo dopo che una figlia parte: un mix tra pace e tormento - Il merlo sopra il ramo, il passaporto in mano, la vita che cambia in un istante. Nel rincasare dopo averla accompagnata in aeroporto mi dico: non servi più a molto, ciccia ...ilfoglio

"I vostri giochi sono troppo divertenti", l'assurda denuncia di una Madre agli sviluppatori - Microsoft, Rockstar, Epic e altri sono stati citati in giudizio per aver instillato una dipendenza psicologica nei giocatori.tomshw