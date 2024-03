Ma tradire è ancora illegale? Ecco cosa è cambiato negli Usa e cosa dice la legge in Italia

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Prima di tutto facciamo un piccolo ripasso storico. Siamo nello Stato di New York e la prima volta in cui si è cercato di abolire il reato di tradimento risale agli anni 60, cercando così di modernizzare il Copenale. Il reato di adulterio era comunque già considerato meno grave di altri. Non c'era processo ma era un giua determinare condanna e sentenza. L'applicazione è stata solo una decina di volte dal 1907 ad oggi. Dall'archivio storico del New York Times scopriamo alcuni casi cronaca come quello di Patrick H. Hirsch, un imprenditore del parco divertimenti Dreamland a Coney Island che aveva lasciato la moglie per vivere con l’amante Ruby Yeargin. Elizabeth, sua moglie, lo fece arrestare. Infatti a inizio secolo scorso il partner che tradiva rischiava da multe elevate fino alla galera. Il CoPenale però era più severo ...