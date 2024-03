Lutto nel calcio | è morto il preparatore dei portieri Rossano Berti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilitaliano salutadeie stretto collaboratore di Davide Nicola,a Massa all’età di 59 anni., nato a Viareggio nel 1969, ha militato per diversi anni nel vivaio della Fiorentina, per poi concludere la sua carriera da calciatore nel Viareggio. E’ conosciuto per essere stato un fedele membro dello staff di Nicola avendolo seguito in parecchie avventure tra cui l’ultima a Salerno nella stagione della miracolosa salvezza. Lo stesso allenatore, ora tecnico dell’Empoli, via social lo saluta con parole semplici: “Buon viaggio, caro amico”. SportFace.