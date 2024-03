L’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo compie 60 anni | 100 chef alla festa di Vietri sul Mare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 29 marzo 2024) Contorovescia per “100per una sera”, la cena-evento chedelorganizza il 9 aprile asulper festeggiare il suo 60esimo compleanno. Firmata da 100dell’associazione, solo su prenotazione (fino ad esaurimento posti), accompagnata in tutte le portate dal perlage di pregiati Franciacorta, la cena sarà riservata ad un massimo di 1.000 persone. Di grande suggestione il luogo: lo scenografico Lungodella località della Costiera Amalfitana, dove ha sede anche la storica Ceramica Solimene, che fin dal 1964 produce i famosi piatti delche raffigurano la pietanza simbolo di ciascun locale e vengono donati come ...