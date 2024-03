L’ultima campanella alla scuola di via Saffi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ieri per gli oltre duecento alunni dellaelementare "2 Agosto 1849" è stato l’ultimo giorno nello storico edificio del centro città, conosciuto da tutti comeelementare di via. Dopo Pasqua inizierà l’allestimento del cantiere per eseguire importanti lavori di radicale ristrutturazione, per garantire la sicurezza sotto il profilo statico e sismico, per un importo di 1,3 milioni di euro finanziati con il Pnrr. Questo progetto darà il via ad una serie di lavori importanti nelle scuole di Cesenatico. Dopo le feste gli scolari saranno accolti temporaneamente nei moduli prefabbricati istti nell’area cortilizia dellamedia Dante Arfelli. Contestualmente proseguono i lavori della nuovaelementare di viale Torino e, se le maestranze procederanno le ...