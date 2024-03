Luciano Massari | la sfida cinese nell’isola del lusso e dei profumi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’è anchetra i professionisti che lavoreranno alla ‘China Perfume Bay Fashion Town’, il progetto che prevede un polo culturale e artistico nella grande isoladeldi Hainan, meglio nota come l’isola dei. Lo scultore ed ex direttore dell’Accademia di Belle arti sarà tra i consulenti artistici di questo mega progetto finanziato da Mister Hou, fondatore e principale azionista del gruppo cosmetico Proya, la più grande azienda di cosmetici della Cina. Il progetto copre un’area di 31,158 ettari con un’area edificabile di 500mila metri quadrati, di cui 370mila destinati a uso industriale e commerciale, più altri 130mila per aree a supporto alla comunità. Nel comitato di indirizzo italiano oltre aci saranno altre eccellenze italiane come Fabrizio ...