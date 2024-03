Luca Nardi continua la scalata nel ranking ATP | quarti a Napoli | ora un derby all’orizzonte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)si è qualificato aidi finale del Challenger di(torneo di categoria 125 con un montepremi di 148.625 euro). Il tennista italiano ha sconfitto in due set il francese Matteo Martineau, imponendosi con il punteggio di 7-6(4), 6-1 e proseguendo così la propria avventura sulla terra rossa del capoluogo campano. Il 20enne tornerà in campo nel tardo pomeriggio per fronteggiare Matteo Gigante, che ha avuto la meglio su Samuel Vincent Ruggeri con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3. Il pesarese, che al Masters 1000 di Indian Wells aveva battuto il numero 1 al mondo Novak Djokovic, è stato bravo a non farsi condizionare dal caldo spuntato dopo tre giornate caratterizzate da pioggia e nuvole, riuscendo a rimontare il transalpino dopo aver perso il servizio in apertura del primo set e annullando una palla break ...