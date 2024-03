‘LOL | Chi ride è fuori 4’ | «Spontaneità e aggregazione»

(Di venerdì 29 marzo 2024) Si scaldano i motori della quarta edizione di LOL: Chi, il comedy show original italiano disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall’8 aprile. Il cast vanta dieci grandi comici e professionisti della risata: Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano e da Lillo, nel ruolo di overacting coach. «Io pensavo che nonre sarebbe stata la cosa più difficile – dice Edoardo Ferrario – ma quando sei lì è più complesso gestire la fatica. Dopo un po’ che sei lì, non hai più percezione di ...

(Adnkronos) – Ultima puntata vincente per 'Le indagini di Lolita Lobosco ', la serie tv in onda ieri sera su Rai1 vista da 4.974.000 telespettatori pari a uno share del 27%. Risultati con cui la ... (webmagazine24)

Uscirà il 1 aprile 2024 (e non si tratta di uno scherzo) la quarta edizione di “Lol”, su Prime Video, con le prime 4 puntate. Si dovrà poi aspettare una settimana e l’8 aprile verranno caricate le ... (quotidiano)

Film, podcast, libri, Tv, mostre, danza e spettacoli teatrali. Sette consigli per il weekend - Le novità al cinema e sui palchi dei teatri. In Italia e all'estero. La guida di 7 per trascorrere al meglio i prossimi giorni tra Van Gogh, Ambra Angiolini, Fedez, Yasmina Reza, Zio Walt e De Niro ...corriere

Lunanzio, il comico barocco che cita Alfieri e Goldoni a «Lol 4» - Loris Fabiani, 40 an ni, dopo il diploma all’Accademia di arte drammatica di Roma ha vinto «Lol talent show» e dal primo aprile sarà nel cast del programma di Prime Video ...corriere

Da Finocchiaro a Panariello, chi (non) fa ridere "Lol" - È uno degli show più divertenti degli ultimi anni. Che fa ridere tutta la famiglia. E quindi non perdetevi da lunedì Lol: Chi ride è fuori ...ilgiornale