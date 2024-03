Lo strano caso cinese Il corto circuito tra banche e mattone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 29 marzo 2024) C’è qualcosa di distorto nell’economia, un controsenso di fondo che rischia di vanificare ogni sforzo. Pochi giorni fa da Pechino è arrivato un ordine di scuderia: le grandidel Paese, statali in primis, devono ricominciare a concedere prestiti alle società immobiliari, tutte con un piede nella fossa o quasi. Il film è di quelli già visti, un secchio bucato dove si continua a mettere acqua. Per anni gli istituti hanno finanziato i colossi come Evergrande, sicuri che lo sviluppo immobiliare avrebbe garantito il rimborso dei prestiti. Invece no, i cinesi hanno smesso di comprare casa, i prezzi sono crollati, interi quartieri sono rimasti invenduti e le società delnon hanno potuto restituire i finanziamenti. Lepiù grandi hanno resistito, quelle minori sono saltate per aria, arrivando a ...