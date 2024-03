Lo stop ai caloriferi accesi nelle case | previsto in periodi differenti a seconda delle Regioni | è motivato dalle condizioni climatiche diverse che esistono tra nord e sud E non c' è quasi maltempo che tenga

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 29 marzo 2024) Come si è arrivati al cambio dell’ora solare con quella legale, che avverrà nella notte tra il 30 e il 31 marzo, giorno in cui si festeggerà la Pasqua, si è arrivati anche all’ultima fase di riscaldamento per il 2024. Nonostante il, infatti, astronomicamente la primavera è cominciata. E questo corrisponde anche al periodo in cui le amministrazioni locali stabiliscono lo spegnimento dei termosifoni. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente ...