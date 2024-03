Lnp Serie B | la JuveCaserta a Legnano per assicurarsi i playout

(Di venerdì 29 marzo 2024) Caserta. La squadra di coach Ciro Dell’Imperio va a caccia della terza vittoria in fila in casa della SAE Scientificanella trentunesima giornata del girone A diB. L’obiettivo è andare alla conquista di altri due punti che darebbero ulteriore slancio alla rincorsadei bianconeri, con la Lars Virtus Arechi Salerno distante ora solo tre punti con una partita in più giocata. Così presenta la sfida coach Ciro Dell’Imperio: «Quella di sabato pomeriggio sulla nostra tabella di marcia è sicuramente un’altra partita molto impegnativa e assolutamente non facile; giochiamo controche è una squadra sicuramente ben strutturata, con una determinata identità di gioco, con individualità importanti del calibro di Raivio e Tommy Marino, che sono giocatori di categoria superiore e che, insieme agli altri ...

