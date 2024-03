LIVE – Virtus Bologna-Panathinaikos | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilindi, sfida valida per la 32^ giornata dell’di. Impegno casalingo di grande prestigio e dall’altissimo coefficiente di difficoltà per gli uomini di coach Banchi, che ospitano i greci secondi in classifica, posizione raggiunta dopo aver perso una sola volta nelle ultime sei partite, cedendo solo all’Olympiacos nel derby ellenico. Le Vu Nere, invece, certe di un posto nei play-in, dovranno comunque provare a centrare una vittoria che sarebbe importante soprattutto per ritrovare fiducia in un periodo negativo per la, che ha perso le ultime quattro partite nella competizione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 29 marzo, con ...

