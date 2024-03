LIVE Virtus Bologna-Panathinaikos 79-81 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | Nunn beffa le V-nere sulla sirena | sconfitta con onore dei bianconeri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:25 Non bastano i 19 punti di Tornike Shengelia ed i 17 di Marco Belinelli per ribaltare l’inerzia del match, con gli ateniesi che rimangono al secondo posto grazie ai 20 punti di Kostas Sloukas ed i 16 di Kendrickche ha tirato fuori il colpo decisivo per le sorti del match. Ora per lac’è il derby tricolore contro l’Olimpia Milano la settimana prossima, prima di chiudere la stagione regolare in casa contro il Baskonia venerdì 12 aprile. Finisce qui: lacede in casa alAtene per 79-81 dopo aver rimontato dal -17! 79-81 Runner di Kendrick: è la giocata che dà la vittoria al! 79-79 Dentro ...